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Продажа офисных помещений в Хельсинки, Финляндия

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5 объектов найдено
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
53 м² 3/3 Этаж
€ 116,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
223 м² 2/3 Этаж
€ 465,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 351 м² 1/2 Этаж
€ 2,160,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
125 м² 1/4 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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