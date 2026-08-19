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Долгосрочная аренда недвижимости в Такмау, Камбоджа

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дома
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коммерческая недвижимость
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15 объектов найдено
Земельные участки в Такмау, Камбоджа
Земельные участки
Такмау, Камбоджа
Площадь 1 726 м²
Разместите свой бизнес для долгосрочного успеха с этой первоклассной коммерческой землей в а…
$4,000
в месяц
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Земельные участки в Такмау, Камбоджа
Земельные участки
Такмау, Камбоджа
Площадь 980 м²
Воспользуйтесь этой отличной коммерческой землей для аренды в Кронг Та Хмау, провинция Канда…
$2,000
в месяц
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Коммерческое помещение в Такмау, Камбоджа
Коммерческое помещение
Такмау, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 5
Воспользуйтесь этой просторной коммерческой недвижимостью, расположенной в оживленном прибре…
$1,876
в месяц
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Земельные участки в Такмау, Камбоджа
Земельные участки
Такмау, Камбоджа
Площадь 375 м²
Воспользуйтесь этой стратегически расположенной коммерческой землей для аренды вдоль Национа…
$800
в месяц
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Земельные участки в Такмау, Камбоджа
Земельные участки
Такмау, Камбоджа
Площадь 1 345 м²
Разместите свой бизнес для успеха с этой первоклассной коммерческой землей в аренду на улице…
$2,200
в месяц
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Коммерческое помещение в Такмау, Камбоджа
Коммерческое помещение
Такмау, Камбоджа
Этаж 1
Этот магазин доступен для аренды в районе Тахмао по цене аренды 2000 долларов в месяц. Недви…
$2,000
в месяц
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Коммерческое помещение 187 м² в Такмау, Камбоджа
Коммерческое помещение 187 м²
Такмау, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 187 м²
Этаж 6
Это просторное коммерческое здание имеет 6 этажей плюс мезонин, предлагающий отличный потенц…
$3,639
в месяц
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Коммерческое помещение в Такмау, Камбоджа
Коммерческое помещение
Такмау, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 4
Поместите свой бизнес в одном из самых ярких и популярных мест Тахмао. Этот коммерческий маг…
$1,576
в месяц
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Вилла 6 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Этаж 3
Испытайте комфорт и элегантность в этой современной вилле, расположенной в престижном сообще…
$3,000
в месяц
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Вилла 6 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 315 м²
Этаж 3
Расположенный в престижном Жилой анклав ML Tiara, эта просторная вилла предлагает исключител…
$4,000
в месяц
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Дом 4 комнаты в Такмау, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Такмау, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 112 м²
Этаж 3
Этот 3-этажный дом предлагает длинную и эффективную планировку 4 м х 28 м на щедром участке …
$650
в месяц
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Коммерческое помещение 270 м² в Такмау, Камбоджа
Коммерческое помещение 270 м²
Такмау, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Эта функциональная складская недвижимость теперь доступна для аренды в Прек Хо, Та Хмау, рай…
$430
в месяц
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Дом 5 комнат в Такмау, Камбоджа
Дом 5 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 111 м²
Этаж 4
Расположенный на щедром земельном участке площадью 41 х 27 м, этот 4-этажный дом с площадью …
$1,000
в месяц
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Дом 4 комнаты в Такмау, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Такмау, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 70 м²
Этаж 2
Этот 2-этажный дом имеет практичную планировку 5 м х 14 м на соответствующем участке, предла…
$800
в месяц
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Дом 5 комнат в Такмау, Камбоджа
Дом 5 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 221 м²
Этаж 4
Этот просторный 4-этажный плоский дом расположен на участке площадью 8,2 м х 27 м с твердой …
$2,500
в месяц
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