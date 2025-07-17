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Квартиры с бассейном в Сиануквиле, Камбоджа

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Сиануквиль, Камбоджа
Квартира 1 комната
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 21
🗝️ Квартира с евроотделкой на первой береговой линии океана 🌟 Премиум-комплекс Time Squa…
$49,564
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Сиануквиле, Камбоджа

с видом на море
Недорогая
Элитная
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