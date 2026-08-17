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Долгосрочная аренда вилл в Mukh Kampul District, Камбоджа

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Mukh Kampul District, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Mukh Kampul District, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Этаж 2
Откройте для себя комфортную семью, живущую в этой элегантной вилле Queen, расположенной в Б…
$800
в месяц
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