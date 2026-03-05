Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Dangkao
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Khan Dangkao, Камбоджа

Коммерческое помещение в Sangkat Prey Sa, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Prey Sa, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 4
Этот четырехэтажный магазин хорошо расположен вдоль улицы Прей Сор, растущего коридора в южн…
$300
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Cheung Aek, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Cheung Aek, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 3
Этот просторный 3,5-этажный магазин расположен в Mean Chey Residence, растущем смешанном жил…
$2,000
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Spean Thmor, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Spean Thmor, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 3
Этот 3-этажный магазин предлагает просторную планировку 4,2 м х 15,5 м, с 3 спальнями и 4 ва…
$800
в месяц
