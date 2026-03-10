Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Khan Chroy Changvar, Камбоджа

3 объекта найдено
Коммерческое помещение в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Этаж 13
Это хорошо расположенное здание для аренды расположено в районе OCIC, предлагая отличную дос…
$10,000
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Этаж 13
Это хорошо расположенное здание для аренды расположено в районе OCIC, предлагая отличную дос…
$10
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 3
Это 3-этажное здание идеально расположено вдоль Национальной дороги 6 в Хан-Чрой-Чонгваре, о…
$1,100
в месяц
