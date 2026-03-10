Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Khan Chbar Ampov, Камбоджа

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Коммерческое помещение в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Этаж 2
Магазин для аренды вдоль Национальной дороги 1 в переполненном районе с высоким трафиком. Бл…
$2,500
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Этаж 5
Это 5-этажное здание находится на главной дороге Национальной дороги 1 в Хан-Чбар-Ампове, од…
$2,200
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1
Этот магазин для аренды расположен вдоль Национальной дороги 1, в быстро развивающемся и ожи…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 450 м² в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Коммерческое помещение 450 м²
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1
Просторный и качественный склад доступен для аренды в удобном жилом районе Хан Чбар Ампов. Э…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти