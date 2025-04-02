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Кондо в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа

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1 объект найдено
Кондо с мебелью, с бассейном, в центре города в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа
Кондо с мебелью, с бассейном, в центре города
Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 43
Продаются дизайнерские апартаменты с 1 спальней и полной меблировкой, предлагающие много мес…
$139,466
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