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Квартиры с видом на море в Прэахсэйхануке, Камбоджа

Сиануквиль
6
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5 объектов найдено
Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 35 м²
Platinum Coast is the premier real estate project in Sihanoukville New City at Ream. This ex…
$74,419
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Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 67 м²
Platinum Coast is the premier real estate project in Sihanoukville New City at Ream. This ex…
$211,822
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Квартира 1 комната в Сиануквиль, Камбоджа
Квартира 1 комната
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 21
🗝️ Квартира с евроотделкой на первой береговой линии океана 🌟 Премиум-комплекс Time Squa…
$49,564
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Зарубежная недвижимость
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Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 35 м²
First mover advantage New Landmark in Sihanoukville, Cambodia Up to 10 years of Guarante…
$74,419
Оставить заявку
Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 67 м²
First mover advantage New Landmark in Sihanoukville, Cambodia Up to 10 years of Guarante…
$211,822
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Типы недвижимости в Прэахсэйхануке

квартиры-студии

Параметры недвижимости в Прэахсэйхануке, Камбоджа

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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