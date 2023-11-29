ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Бразилия
Жилая
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
Жильё в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Рио-де-Жанейро
221
Очистить
179 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
3
166 м²
Triplex penthouse completely renovated in a contemporary style with double terrace and beaut…
€741,280
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
6
448 м²
Luxury seafront penthouse with panoramic sea views, completely renovated with a modern desig…
€2,59 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
152 м²
Penthouse to refurbish with large terrace, pool and sea view for sale in Ipanema Unique o…
€648,620
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
200 м²
Beautiful and modern apartment, luxuriously furnished and decorated, ready to live in a cond…
€2,97 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
3
284 м²
1
Alto Leblon, quiet and safe street with private security system, strictly residential area o…
€963,664
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
188 м²
Renovated luxury penthouse located on the first block of Ipanema Beach in the most valued re…
€1,02 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
232 м²
Чудесный Duplex Penthouse с прекрасным панорамным видом на Христа Искупителя, Лагуну, Лес и …
€2,78 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
5
314 м²
Невероятная возможность жить на пляже Ипанема, Posto 8, полностью меблированный и оборудован…
€1,58 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
156 м²
Excellent investment option in a Condominium with all cleaning and leisure services infrastr…
€926,600
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
4
280 м²
Прекрасный пентхаус с прекрасным видом на море Арпоадор, пляж Ипанема, пляж Леблон и Морро Д…
€2,78 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
1
3
Уникальная возможность на пляже Копакабана на Posto 3, в самой тихой части Леме недалеко от …
€361,374
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
78 м²
Отличная инвестиционная возможность в лучшем месте в Ипанеме на 1-м квартале Прайи и в Quadr…
€1,02 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
6
387 м²
Эксклюзивная возможность в Quadrilátero do Charme de Ipanema на улице Руа-Баран-де-Жагуарипе…
€1,36 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
4
205 м²
Очень близко к Прайя-ду-Леблон на желанной и высоко ценимой улице в Леблоне, всего в несколь…
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
7
620 м²
Отремонтированный Роскошный Дом в эксклюзивном Кондоминиуме Jardim Pernambuco, самом безопас…
€2,41 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
3
96 м²
Красивая квартира полностью отремонтирована и оформлена по высоким стандартам с прекрасным в…
€546,694
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
108 м²
2
Прекрасный пентхаус, полностью отремонтированный в современном стиле с современной средой, 3…
€648,620
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
6
500 м²
2
Красивый роскошный пентхаус в Леблоне, полностью отремонтированный в современном стиле извес…
€2,69 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
5
385 м²
1
Большой линейный пентхаус в Арпоадоре Мы предлагаем красивый, большой 385 m² линейный пентх…
€739,427
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
170 м²
2
Пентхаус для продажи/аренды в Леблоне с 3 спальнями и бассейном Этот впечатляющий дуплекс …
€833,940
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
6
400 м²
5
400м2 дуплекс пентхаус с 4 люксами на продажу на Vieira Souto Ave. в Ипанеме с большим балко…
€3,34 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
6
380 м²
3
Этот очаровательный дом 1940 года с видом на море построен с его расширениями на наклонном у…
€593,024
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
280 м²
Пентхаус Duplex площадью 280 м2 в пляжном квартале Леблон, полностью отремонтирован. 1-й эта…
€2,04 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
1
2
96 м²
2
Двухуровневая квартира площадью 96 м2 расположена в элегантном здании проекта МАРИАС от прои…
€591,538
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
170 м²
Отличный отремонтированный дуплекс пентхаус из 3 спален на продажу, который расположен в лаг…
€537,428
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
1
2
136 м²
3
Этот пентхаус площадью 136 кв.м расположен в элегантном здании проекта MARIAS компании MOZAK…
€746,245
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
5
575 м²
Первый этаж, с 450м2: Зал площадью около 150 м2 с бассейном глубиной 1,5 м (который занимае…
€1,85 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
83 м²
Роскошная квартира на продажу в Леблоне. Недвижимость в современном стиле с балконом и видом…
€515,190
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
552 м²
552м2 - дуплекс пентхаус с террасой и исключительным видом на море. Эта квартира состоит из …
€2,56 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
105 м²
Отличная отремонтированная квартира с 2 спальнями для продажи в Ипанеме. Квартира очень бол…
€528,162
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Типы недвижимости в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL