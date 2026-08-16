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Жилье в Юго-восточном регионе, Бразилия

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Рио-де-Жанейро
217
Сан-Паулу
9
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
217
Regiao Imediata de Sao Paulo
6
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226 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Отремонтированная квартира-сад на продажу в Ипанеме - 1 спальня Представьте себе жизнь в Ип…
$306,402
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Квартира 4 комнаты в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 4 комнаты
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Просторные апартаменты с 3-мя спальнями площадью 112кв.м. + машиноместо в районе с высоким с…
$360,750
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Отремонтированная квартира на продажу с видом на море - Ипанема - 4 спальни Откройте для се…
$938,356
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира на продажу - Ипанема - 2 спальни - Два люкса Откройте для себя эту элегантную квар…
$670,254
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Дом 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Панорамный дом с видом на море на продажу - 5 спален - Сан-Конрадо Расположенный в роскошно…
$804,305
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Продается проект Triplex in sea front - Ipanema - 3 спальни - Проект VIE Balassiano Инвести…
$6,43 млн
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Отремонтированная квартира с 3 спальнями на продажу в Хумайта. Квартира имеет 90 м2, хорошо…
$226,929
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
Этот исключительный пентхаус площадью 259 м2 расположен в самом популярном районе Ипанемы, н…
$1,63 млн
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Дом 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Очаровательный дом на продажу в Урке - 4 спальни Расположенный в одном из самых символичных…
$641,529
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 112 м²
Специальный инвестор: Квартира высокого класса на продажу в Леблоне, Paradís Mozak - это эк…
$1,10 млн
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Пентхаус Duplex на продажу в Ипанеме с большой террасой - 2 спальни Расположенный в востреб…
$660,679
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 94 м²
94 м2 квартира на продажу - Руа Барата Рибейро - Копакабана - 3 спальни Откройте для себя э…
$229,801
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Отремонтированная квартира площадью 60 м2 на продажу в Ипанеме - 2 спальни Откройте для себ…
$344,702
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Красивый пентхаус полностью отремонтирован в современном стиле с современной средой, 3 спаль…
$643,444
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Откройте для себя магию жизни в потрясающем дуплексном пентхаусе, настоящем оазисе роскоши и…
$1,28 млн
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Откройте для себя комфорт и элегантность в просторном пентхаусе в Копакабане Испытайте лучш…
$511,308
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Квартира 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Квартира площадью 50 м2 на продажу в Ипанеме - 1 спальня Откройте для себя эту прекрасную к…
$180,011
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Квартира 3 комнаты в Юго-восточный регион, Бразилия
Квартира 3 комнаты
Юго-восточный регион, Бразилия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 20
Апартаменты с 2-мя спальнями площадью 59 кв.м. и 1 парковочным местом на стоянке в деловом к…
$180,000
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 208 м²
Специальный инвестор: Высококлассная квартира на продажу в Ипанеме, Ипанема Альмар, разрабо…
$2,23 млн
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Дуплекс 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
OUI Ipanema - это великолепный комплекс из 39 квартир в самом сердце района Ипанема. Всего в…
$564,719
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Дом 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дом 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Невероятный дом на продажу и аренду площадью 800 м2 в окружении природы в Гавеа - 6 люксов …
$1,04 млн
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Возможность: отремонтированная 3-комнатная квартира для продажи в Копакабане - Posto 3 Откр…
$166,606
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
6-комнатный пентхаус-триплекс в Ипанеме на продажу Откройте для себя великолепие Рио-де-Жан…
$2,78 млн
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартира на продажу - 3 спальни - 88 м2 - Ипанема Возможность для инвесторов! Расположенны…
$352,362
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Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
ИНВЕСТОР СПЕЦИАЛЬНЫЙ: Высококлассная квартира для продажи в Копакабане Be In Rio - это нова…
$405,891
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
85 м2 квартира на продажу в Урке - 2 спальни Откройте для себя эту меблированную квартиру с…
$244,164
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Квартира 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Специальный инвестор: Высококлассная квартира на продажу в Ипанеме, Be In Rio - это новая р…
$310,082
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Квартира 182м2 на продажу в Леблоне - 3 спальни Откройте для себя эту великолепную квартиру…
$957,506
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Квартира площадью 143 м2 на продажу в Копакабане - 4 спальни Откройте для себя эту просторн…
$227,886
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Дуплекс 1 спальня в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Площадь 80 м²
OUI Ipanema - это великолепный комплекс из 39 квартир в самом сердце района Ипанема. Всего в…
$518,816
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Параметры недвижимости в Юго-восточном регионе, Бразилия

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