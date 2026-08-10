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Жилье в Сан-Паулу, Бразилия

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Regiao Imediata de Sao Paulo
5
Diadema
3
8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Regiao Imediata de Sao Jose do Rio Preto, Бразилия
Квартира 1 комната
Regiao Imediata de Sao Jose do Rio Preto, Бразилия
Число комнат 1
🔥 Студии в Сан-Паулу от $119 000 | ПВ 15% ($17 887) | Доход 10–12% | Оплата из РФ рублями | …
$119,000
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Студия 1 комната в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Студия 1 комната
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/27
Предлагаем апартаменты от студий до 2+1 уже в готовом комплексе для жизни и для сдачи в арен…
$110,000
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Квартира 3 комнаты в Юго-восточный регион, Бразилия
Квартира 3 комнаты
Юго-восточный регион, Бразилия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 20
Апартаменты с 2-мя спальнями площадью 59 кв.м. и 1 парковочным местом на стоянке в деловом к…
$180,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
🔥 Бразилия — единственная страна, куда сейчас можно переводить деньги из РФ в рублях, легаль…
$54,000
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Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
🔥 Новый запуск на Chucri Zaidan — самый востребованный формат для инвесторов🔥 Вышел проек…
$64,000
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Студия 1 комната в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Студия 1 комната
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/26
Апартаменты площадью 38,47 кв.м. в новом кондоминиуме комфорт-класса в Сан-Паулу с рассрочко…
$125,000
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Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
🔥 Новый запуск на Chucri Zaidan — самый востребованный формат для инвесторов🔥   Выше…
$64,000
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Квартира в Sao Joao do Pau dAlho, Бразилия
Квартира
Sao Joao do Pau dAlho, Бразилия
Площадь 39 м²
✈️ Инвеcтициoнная недвижимость в Бразилии — рядом с aэрoпортом Cоngonhаs (Сaн-Пaулу) 💼 Дo…
$123,000
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Типы недвижимости в Сан-Паулу

квартиры

Параметры недвижимости в Сан-Паулу, Бразилия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
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