Виллы с бассейном в Тиране (области), Албания

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Golem, Албания
Вилла 4 комнаты
Golem, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
🏠 Супер вилла на продажу за 390 000 евро в Керрете. 📋 297 м2. 🛋️ Роскошная мебель. С частным…
$456,488
Агентство
Wagner Real Estate
Языки общения
English, Italiano
