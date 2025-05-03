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ÖVENÇOĞLU GROUP

Турция, Кестель
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
На платформе
На платформе
4 года 10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.realtorglobal.com
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Об агентстве

Компания Övençoğlu Group на протяжении последних 10 лет успешно работает в сфере недвижимости и строительства на международном уровне, зарекомендовав себя как надежный и качественный бренд. Благодаря широкой международной сети и мощным маркетинговым возможностям мы предлагаем нашим клиентам лучшие объекты недвижимости по оптимальным ценам по всему миру.

Наш обширный портфель включает в себя широкий выбор — от роскошных жилых объектов до коммерческой недвижимости, от земельных участков до инвестиционных проектов. Мы подбираем подходящие варианты для каждого инвестора, учитывая его потребности и бюджет, и предоставляем профессиональные рекомендации на основе точного анализа.

Наша команда экспертов предоставляет инвесторам не только недвижимость, но и высокодоходные, устойчивые инвестиционные возможности.

Наши послепродажные услуги разработаны для обеспечения долгосрочного удовлетворения клиентов. Мы предлагаем профессиональные решения в таких областях, как оформление прав собственности, процесс получения разрешения на ввод в эксплуатацию, консультации по меблировке и дизайну интерьера, поддержка при сдаче в аренду и перепродаже. Кроме того, мы предоставляем консультации по вопросам получения вида на жительство и юридическим вопросам для иностранных инвесторов.

Мы распространяем наш качественный подход к обслуживанию по всему миру, продолжая расти на основе принципов доверия, прозрачности и устойчивости.

Благодаря нашему опыту в строительстве и маркетинге недвижимости мы продолжаем приносить ценность как частным инвесторам, так и корпоративным партнерам.

Чтобы воспользоваться всеми этими услугами, достаточно связаться с нами.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:22
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Мои партнеры
1 застройщик
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