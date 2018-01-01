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Белые Ветры

деревня Сосенки, дом 126, 108803 Москва, Россия
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Белые Ветры
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2004
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
ww-realty.ru
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Описание

«Белые Ветры» — одно из старейших агентств недвижимости Москвы, работает на рынке недвижимости Московского региона с 1991 года. С 2001 года компания является специализированным оператором загородной недвижимости на Калужском и Киевском шоссе (с 2012 г. Новая Москва).

Офис компании сознательно размещен на территории выбранного сегмента (Калужское шоссе, в 7км от МКАД), что позволяет специалистам компании оперативно откликаться на запросы клиентов и удобно для любых взаимодействий c клиентами. Не отвлекаясь в работе на другие направления, кроме Калужского и Киевского, мы сумели достичь высокого профессионализма наших экспертов, отличного знания ими как территориального сегмента, так и находящихся в базе данных объектов.

В базе данных агентства, одной из самых больших и, пожалуй, самых качественных на рынке — лучший выбор загородной недвижимости: коттеджные поселки, дома, коттеджи, дачи, таунхаусы, земельные участки, землеотводы, дома в аренду. Кроме того, компанию «Белые Ветры» отличает и выделяет на рынке применение современных технологий ведения бизнеса, цивилизованные формы работы с клиентами, высокая корпоративная культура.

Услуги
Продажа и аренда загородной недвижимости
Дома
Смотреть все 175 объектов
Дом 5 комнат с мебелью, с интернетом, с водоснабжением в Rassudovo, Россия
Дом 5 комнат с мебелью, с интернетом, с водоснабжением
Rassudovo
Комнаты 5
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 459-201, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, Рассудово. …
€ 285,564
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в Мосрентген, Россия
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
Мосрентген
Комнаты 5
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 226-711, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
€ 165,141
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с канализацией в поселение Первомайское, Россия
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с канализацией
поселение Первомайское
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 448-740, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Капитолий к/п (Первомайс…
€ 189,740
Дом с водоснабжением, с канализацией в Glagolevo, Россия
Дом с водоснабжением, с канализацией
Glagolevo
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 240-455, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новое Глаголево КП (Ново…
€ 236,937
Земельные участки
Смотреть все 23 объекта
Земельные участки с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в Taraskovo, Россия
Земельные участки с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
Taraskovo
Код объекта в БД Агентства: 717-702, Минское шоссе, 28 км от МКАД, Пенаты КИЗ (Тарасково). …
€ 333,714
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Краснопахорское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Краснопахорское
Код объекта в БД Агентства: 368-935, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Цветочный к/п. …
€ 152,460
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Филимонковское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Филимонковское
Код объекта в БД Агентства: 403-730, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
€ 781,845
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Вороновское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Вороновское
Код объекта в БД Агентства: 345-926, Калужское шоссе, 35 км от МКАД, Никольские Озера к/п (Ф…
€ 143,020
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В базе AWAY REALTY более 10 000 актуальных предложений от собственников. За 2017-2019 год в нашей коллекции появилось несколько десятков исключительных бизнес-проектов, которые идеально дополнят ваш инвестиционный портфель!

Какие типы недвижимости мы предлагаем:

Роскошные апартаменты и квартиры. Оба варианта отлично подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду и получения прибыли. Великолепные дома и виллы у моря, воплощающие представления об идеальной жизни. Исторические таунхаусы и особняки, впитавшие дух времени. Шикарные шале и замки для ценителей природы, горнолыжных курортов и уединенности. Современные пентхаусы в престижных высотках с изысканным видом на округу. Перспективная коммерческая недвижимость (отели, гостиницы, торговые центры и др.), которая принесет прибыль и подарит финансовую стабильность в другой стране. Лучшие земельные участки под строительство жилой и коммерческой недвижимости.
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