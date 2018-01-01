Описание

«Белые Ветры» — одно из старейших агентств недвижимости Москвы, работает на рынке недвижимости Московского региона с 1991 года. С 2001 года компания является специализированным оператором загородной недвижимости на Калужском и Киевском шоссе (с 2012 г. Новая Москва).

Офис компании сознательно размещен на территории выбранного сегмента (Калужское шоссе, в 7км от МКАД), что позволяет специалистам компании оперативно откликаться на запросы клиентов и удобно для любых взаимодействий c клиентами. Не отвлекаясь в работе на другие направления, кроме Калужского и Киевского, мы сумели достичь высокого профессионализма наших экспертов, отличного знания ими как территориального сегмента, так и находящихся в базе данных объектов.

В базе данных агентства, одной из самых больших и, пожалуй, самых качественных на рынке — лучший выбор загородной недвижимости: коттеджные поселки, дома, коттеджи, дачи, таунхаусы, земельные участки, землеотводы, дома в аренду. Кроме того, компанию «Белые Ветры» отличает и выделяет на рынке применение современных технологий ведения бизнеса, цивилизованные формы работы с клиентами, высокая корпоративная культура.