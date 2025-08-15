Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe z ogrodem w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Mieszkanie 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 412 m²
Jeśli chcesz zainwestować w apartament na pełnym piętrze w pobliżu plaży, jest to idealna in…
$17,75M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Dom 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 445 m²
Ten 4-pokojowy apartament w Ixora oferuje doskonałą mieszankę luksusu i komfortu. Rozległy s…
$1,99M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Zainspirowany właściwościami uzdrawiania turkusu, Chic Tower jest miejscem, w którym spotyka…
$350,397
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 366 m²
Cavalli Couture znajduje się na jednej z ostatnich placów nabrzeża Dubai Water Canal, jest t…
$4,80M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Zainspirowany właściwościami uzdrawiania turkusu, Chic Tower jest miejscem, w którym spotyka…
$467,196
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 303 m²
Właściwości: * 3 En pokoje apartament * Built- in szafa * Przestronne Wyposażenie * Otwarta …
$5,86M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 199 m²
Ten niezwykły apartament z trzema sypialniami w Celadon 2 w City Walk oferuje wspaniałe dośw…
$1,99M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 7/15
Apartamenty w projekcie PASSO autorstwa Omniyat na prestiżowej wyspie Palm Jumeirah! Luksuso…
$1,12M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
W każdym domu w Palm Beach Towers dostępne są oświetlone pomieszczenia, wyjątkowe kuchnie or…
$1,64M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Zainspirowany właściwościami uzdrawiania turkusu, Chic Tower jest miejscem, w którym spotyka…
$934,393
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Ten apartament z dwoma sypialniami w Adresy Zatoka w Dubaju oferuje nowoczesne i eleganckie …
$2,34M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Wejdź w ten nowoczesny apartament 1-pokojowe w Residences 15. Otwarty plan życia i jadalnia …
$468,450
Zostaw prośbę

