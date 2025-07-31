Kompleks mieszkalny New residential complex D-Villas with golf and tennis academies, restaurants and shopping malls, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE

Wyobraź sobie swój poranek, zaczynając od widoku szmaragdowych krajobrazów jednego z najbardziej prestiżowych pól golfowych Dubaju, gdzie milczenie jest przerywane tylko przez szelest liści i miękki wstrząs mózgu piłki przeciwko mashie. D- Villas jest ucieleśnieniem luksusu i przytulności w sercu ikonicznej społeczności Jumeirah Golf Estates, gdzie życie jest pełne harmonii, stylu i doskonałego komfortu. Architectural splendour spełnia tutaj wyrafinowaną funkcjonalność: przestronne wnętrza z wysokimi sufitami, przemyślane układy i prywatne ogrody.

Mieszkańcy D- Villas mają dostęp do infrastruktury, która zajmuje drugie miejsce: dwa pola golfowe mistrzowskie, Tommy Fleetwood Golf Academy i Tenis 360 Academy, nowoczesny klub Jumeirah Golf Estates z eleganckich restauracji i salonów, a także spa i wellness centers. Dla entuzjastów na świeżym powietrzu znajduje się basen, malownicze parki i ścieżki joggingowe, a dla codziennego komfortu - sklepy, supermarkety i dwa przestronne centra handlowe bezpośrednio w społeczności.

Ułatwienia:

dwa mistrzowskie pola golfowe

Tommy Fleetwood Golf Academy

Tenis 360 Akademia

Jumeirah Golf Estates Clubhouse

znakomite restauracje

centra spa i wellness

baseny

parki krajobrazowe i ścieżki joggingowe

sklepy detaliczne i supermarkety

dwa centra handlowe

Zakończenie - IV kwartał 2029 r.

Plan płatności: 60 / 40

Cechy mieszkania

Budowa urządzeń kuchennych

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks ma doskonałą lokalizację: zaledwie kilka minut od głównych atrakcji i obszarów biznesowych Dubaju, i otoczony przez spokój i zieleń. Jumeirah Golf Estates jest słusznie uważany za jeden z najlepszych miejsc w mieście.