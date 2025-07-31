Kompleks mieszkalny New residential complex D-Villas with golf and tennis academies, restaurants and shopping malls, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE

  1. Realting.com
Dubaj, Emiraty Arabskie
$1,81M
ID: 27411
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2473665
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 13.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Wyobraź sobie swój poranek, zaczynając od widoku szmaragdowych krajobrazów jednego z najbardziej prestiżowych pól golfowych Dubaju, gdzie milczenie jest przerywane tylko przez szelest liści i miękki wstrząs mózgu piłki przeciwko mashie. D- Villas jest ucieleśnieniem luksusu i przytulności w sercu ikonicznej społeczności Jumeirah Golf Estates, gdzie życie jest pełne harmonii, stylu i doskonałego komfortu. Architectural splendour spełnia tutaj wyrafinowaną funkcjonalność: przestronne wnętrza z wysokimi sufitami, przemyślane układy i prywatne ogrody.

Mieszkańcy D- Villas mają dostęp do infrastruktury, która zajmuje drugie miejsce: dwa pola golfowe mistrzowskie, Tommy Fleetwood Golf Academy i Tenis 360 Academy, nowoczesny klub Jumeirah Golf Estates z eleganckich restauracji i salonów, a także spa i wellness centers. Dla entuzjastów na świeżym powietrzu znajduje się basen, malownicze parki i ścieżki joggingowe, a dla codziennego komfortu - sklepy, supermarkety i dwa przestronne centra handlowe bezpośrednio w społeczności.

Ułatwienia:

  • dwa mistrzowskie pola golfowe
  • Tommy Fleetwood Golf Academy
  • Tenis 360 Akademia
  • Jumeirah Golf Estates Clubhouse
  • znakomite restauracje
  • centra spa i wellness
  • baseny
  • parki krajobrazowe i ścieżki joggingowe
  • sklepy detaliczne i supermarkety
  • dwa centra handlowe

Zakończenie - IV kwartał 2029 r.

Plan płatności: 60 / 40

Cechy mieszkania

Budowa urządzeń kuchennych

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks ma doskonałą lokalizację: zaledwie kilka minut od głównych atrakcji i obszarów biznesowych Dubaju, i otoczony przez spokój i zieleń. Jumeirah Golf Estates jest słusznie uważany za jeden z najlepszych miejsc w mieście.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

Kompleks mieszkalny New residential complex D-Villas with golf and tennis academies, restaurants and shopping malls, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,81M
