Kompleks mieszkalny 7 Seasons Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Dubai International City, Dubai, UAE

7 Seasons to nowoczesny kompleks mieszkalny, położony w Dubaju International City Fazy 2, jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów miasta. Ten unikalny projekt oferuje 85 przestronnych rezydencji, wśród których studia i apartamenty z 1-2 sypialnie dostępne. Dzięki stylowej architekturze, nowoczesnej konstrukcji i starannie przemyślanej infrastrukturze, projekt stanie się idealnym miejscem dla komfortowego życia i zwiększenia wartości inwestycji.

Mieszkańcy kompleksu będą mogli spędzić czas w basenie, utrzymać się w nowoczesnym centrum fitness, jak również zrobić grill party w specjalnie wyposażonych obszarach. Istnieją place zabaw dla dzieci, gdzie dzieci mogą grać i rozwijać się bezpiecznie. Zabezpieczenie wokół zegara i wygodny parking zapewniają komfort i bezpieczeństwo dla każdego mieszkańca.

Ułatwienia:

basen

sala gimnastyczna

bezpieczeństwo wokół zegara

klimatyzacja centralna

sala bankietowa

Plan płatności: 40 / 60, 50 / 50, 60 / 40.

Cechy mieszkania

Włączone urządzenia kuchenne

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks jest otoczony przez wszystko, co jest niezbędne do komfortowego życia: centra handlowe, szkoły, parki komunalne i pola golfowe, które sprawiają, że jest idealnym miejscem zarówno dla rodzin, jak i młodych profesjonalistów. Jedną z głównych zalet projektu jest również wygodna dostępność transportu. Uruchomienie nowego Dubai Metro Blue Line jest planowane w najbliższej przyszłości. Połączy Międzynarodowe Miasto 2 i 3 do Oazy Krzemowej Dubaju i Miasta Akademickiego.