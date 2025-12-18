Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie

3 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3/5
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Apartament w nowym kompleksie mieszkalnym Ja…
$1,61M
Mieszkanie 2 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 3/5
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Apartament w nowym kompleksie mieszkalnym Ja…
$816,865
Mieszkanie 3 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 3/5
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Apartament w nowym kompleksie mieszkalnym Ja…
$1,47M
