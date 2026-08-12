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Domy Szeregowe z basenem w Dubaj, Emiraty Arabskie

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2 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 2
Sanktuarium Sobha - 4 BR w WillowsPrzestronny 4-Sypialnia Center Garden Villa (Townhouse) zn…
$1,11M
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Deweloper
Sobha Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Szeregowiec 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy! Świetna oferta: Rusza sprzedaż kamienic z 3 i 4 sypialniami niezawodnej firmy Dubai…
$736,986
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Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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