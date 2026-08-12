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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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Business Bay
6
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11 obiektów total found
Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 25/51
Laguna Residence to projekt trendowy z integracją SI i największą laguną na wybiegu.One Deve…
$212,394
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 10/16
Cybele Wadan to nowoczesna oaza mieszkaniowa w regionie Dubaju z doskonałym potencjałem inwe…
$194,432
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 45/55
W pełni umeblowane i wyposażone apartamenty z inteligentnym systemem domu! Lokalizacja w sam…
$389,519
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Agencja
DDA Real Estate
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TekceTekce
Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/5
W pełni umeblowane apartamenty hotelowe w Marbella na Wyspach Światowych! Wspaniały widok na…
$638,337
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
$600,000
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Berkeley Place   from   Ellington   is an elegant 12-story building that includes   12 luxur…
$256,412
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
STUDIO W MAG CITY — DUBA DUBAMAG CITY   i mdash; kompleks mieszkaniowy najwyższego poziomu z…
$171,350
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Strategicznie zlokalizowany i doskonale zaprojektowany kompleks   Półwysep   w centrum Dubaj…
$241,355
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
The strategically located and perfectly designed complex   Peninsula   in the center of Duba…
$208,747
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 1
Azizi Riviera   — This is a new large-scale residential complex on the banks of a crystal la…
$140,000
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Kawalerka 1 pokój w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
COOPERATION AHAD RESIDENCE IN THE FUBA CENTERAhmad Residences   — This is a 30-story residen…
$194,592
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Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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