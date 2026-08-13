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Długoterminowy wynajem studiów z widokiem na morze w Dubaj, Emiraty Arabskie

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1 obiekt total found
Kawalerka w Dubaj, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Dubaj, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 19/52
LUKSURY STUDIO 124; NAJLEPSZE CENY 124; WIDOK BURJ KHALIFAApartament w Society House, centru…
$2,156
za miesiąc
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Agencja
DDA Real Estate
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