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Apartamenty wielopoziomowe z basenem na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 391 m²
Ultra luksusowy bliźniaczek na parterze z rozległym tarasem, prywatnym basenem i dostępem do…
$6,15M
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Apartamenty wielopoziomowe 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 518 m²
Piętro 1
Ogromny, ekskluzywny bliźniak z prywatnym basenem i tarasem, dostęp do ekskluzywnych udogodn…
$4,41M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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