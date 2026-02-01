Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Business Bay
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Basen

Penthouse z basenem na Sprzedaż w Business Bay, Emiraty Arabskie

Penthouse Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Penthouse 8 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 8 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 216 m²
Piętro 40/45
W samym sercu Business Bay rodzi się arcydzieło architektoniczne, które zaciera granice pomi…
$42,21M
Zostaw prośbę
Penthouse 17 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Penthouse 17 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 17
Sypialnie 6
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 4 377 m²
Piętro 43/45
W samym sercu Business Bay rodzi się arcydzieło architektoniczne, które zaciera granice pomi…
$81,69M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się