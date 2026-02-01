Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Lokale Biurowe w Business Bay, Emiraty Arabskie

Pomieszczenie biurowe 133 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 133 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 133 m²
Piętro 1/37
Umeblowane biuro 58 m2 w Dubaju; kwatera główna Rove w Business Bay.Inwestowanie w nieruchom…
$1,81M
Pomieszczenie biurowe 429 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 429 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 429 m²
Piętro 3/73
Przestrzeń biurowa w Lumenie Alta - biura klasy biznesowej w obiecującej okolicy Dubai Scien…
$6,94M
Pomieszczenie biurowe 69 m² w Business Bay, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 69 m²
Business Bay, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 69 m²
Piętro 6/29
Biura Klasy A+ na Sprzedaż w Business Bay w Dubaju, Idealne pod Inwestycję Ten nowoczesny pr…
$707,668
Pomieszczenie biurowe 66 m² w Business Bay, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 66 m²
Business Bay, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 66 m²
Piętro 8/32
Umeblowane Przestrzenie dla w Pełni Wyposażonych Nieruchomości Komercyjnych w Business Bay w…
$902,069
Pomieszczenie biurowe 38 m² w Dubaj, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 38 m²
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/28
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$356,311
