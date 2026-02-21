Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Al Taf Al Gharbi
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Al Taf Al Gharbi, Emiraty Arabskie

1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Al Taf Al Gharbi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Al Taf Al Gharbi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Piętro 3/5
📩 Napisz i zostaw żądanie🏡 BAYA📍 Plaża Al Raha🔹 Projekt O:✅Format Varnay: allgo 50 taunhouso…
$1,08M
Parametry nieruchomości w Al Taf Al Gharbi, Emiraty Arabskie

