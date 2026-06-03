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Domy Szeregowe w Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie

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2 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 2
Hudayriyat Golf Estates: społeczność premium na wyspie Hudayriyat!Hudayriyat Golf Estates je…
$1,16M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 2
Hudayriyat Golf Estates: społeczność premium na wyspie Hudayriyat!Hudayriyat Golf Estates je…
$1,35M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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Parametry nieruchomości w Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie

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