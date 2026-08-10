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Penthouse w górach na Sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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1 obiekt total found
Penthouse w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 156 m²
Piętro 9/9
ABOUT LOUVRE RESIDENCE PROJECT. Full sea View and Louver museum abudhabi  Louvre Res…
$9,21M
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Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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z Taras
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