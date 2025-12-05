Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie

5 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 11
💰 Inwestycje w ZEA od dewelopera! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Instalacja 0% i ceny bieżące. …
$754,234
Mieszkanie 2 pokoi w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 11

$434,025
Mieszkanie 1 pokój w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 10

$532,048
Mieszkanie 3 pokoi w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3

$741,164
Mieszkanie 2 pokoi w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 9

$630,888
Parametry nieruchomości w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie

