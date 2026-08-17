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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Czarnomorsk, Ukraina

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mieszkania
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10 obiektów total found
Mieszkanie w Czarnomorsk, Ukraina
Mieszkanie
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 75 m²
32704 Sprzedam przestronny jednopokojowy apartament w Czarnomorsku na pierwszej linii od mor…
$79,000
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Mieszkanie w Czarnomorsk, Ukraina
Mieszkanie
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 112 m²
35372. Sprzedam przestronny trzypokojowy apartament w Czarnomorsku z bezpośrednim widokiem n…
$86,000
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Mieszkanie w Czarnomorsk, Ukraina
Mieszkanie
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 93 m²
38441 Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie z tarasem nad morzem. Powierzchnia całkowita 93 m2, tar…
$29,999
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Mieszkanie w Czarnomorsk, Ukraina
Mieszkanie
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 56 m²
35522. Apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Czarnomorsku przy ulicy Sail. Powierzchni…
$45,000
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Dom w Czarnomorsk, Ukraina
Dom
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 210 m²
Proponuję sprzedać luksusowy dom w prestiżowym klubie Black Bank. Pierwsza linia od morza, t…
$275,000
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Agencja
BPS Consulting
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Mieszkanie w Czarnomorsk, Ukraina
Mieszkanie
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 110 m²
36339 Apartament na sprzeda ¿w Czarnomorsku, zaledwie 150 metrów od morza. Przestronny apart…
$65,000
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TekceTekce
Dom w Czarnomorsk, Ukraina
Dom
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 200 m²
35284. Na sprzeda? przytulny trzypiętrowy dom o powierzchni 200 m2 na dzia? ce 6-hektarowej …
$215,000
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Mieszkanie w Czarnomorsk, Ukraina
Mieszkanie
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 92 m²
35410. Na sprzedaż przytulny i przestronny czteropokojowy apartament o powierzchni 92 m2 w C…
$83,000
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Mieszkanie w Czarnomorsk, Ukraina
Mieszkanie
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 97 m²
35371. Na sprzeda? trzypokojowe mieszkanie z du? ymi remontami w Czarnomorsku. Powierzchnia…
$85,000
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Mieszkanie w Czarnomorsk, Ukraina
Mieszkanie
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 85 m²
35386. Oferujemy na sprzedaż przytulny apartament o powierzchni 85 m2 w samym sercu Czarnomo…
$60,000
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