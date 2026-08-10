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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zatoka, Ukraina

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domy
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4 obiekty total found
Dom w Zatoka, Ukraina
Dom
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 160 m²
14180. Sprzedam 2-piętrowy dom w wiosce Zatok blisko morza. 7 oddzielnych pokoi, studio kuch…
$145,000
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Dom w Zatoka, Ukraina
Dom
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 41 m²
38287 Dom na sprzeda?, powierzchnia 42 m2 z dzia? k? 7 akrów regularnego kształtu. Dom ma św…
$60,000
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Dom w Zatoka, Ukraina
Dom
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 288 m²
37989. Sprzedam nowoczesny przestronny dom nad morzem w Zatoce. Powierzchnia 288 m2 Doskonał…
$90,000
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Zatoka, Ukraina
Dom
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 26 m²
10499 . . . W sprzedaży część domu we wsi. Zatok nad brzegiem morza. Łączna powierzchnia 26 …
$18,000
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