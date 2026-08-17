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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wełykodołynśke, Ukraina

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domy
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8 obiektów total found
Mieszkanie w Wełykodołynśke, Ukraina
Mieszkanie
Wełykodołynśke, Ukraina
Powierzchnia 61 m²
30911 Sprzedam trzypokojowe mieszkanie z indywidualnym ogrzewaniem w Velikodolinsky. Mieszka…
$26,500
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Dom w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom
Wełykodołynśke, Ukraina
Powierzchnia 170 m²
37928 Sprzedam dom w Velikolinsky. Powierzchnia całkowita wynosi 170 metrów kwadratowych. Do…
$76,500
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Dom w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom
Wełykodołynśke, Ukraina
Powierzchnia 55 m²
36766 Dom składa się z dwóch połówek. Każda połowa ma własne wejście, kuchnia i łazienka. Fa…
$32,000
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Dom w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom
Wełykodołynśke, Ukraina
Powierzchnia 71 m²
38171 Sprzedam dom w Velikolinsky. Powierzchnia całkowita wynosi 71 metrów kwadratowych, obs…
$32,500
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Dom w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom
Wełykodołynśke, Ukraina
Powierzchnia 148 m²
23516 Dom na sprzedaż w Velikolinsky Całkowita powierzchnia wynosi 148 metrów kwadratowych. …
$45,000
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Dom w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom
Wełykodołynśke, Ukraina
Powierzchnia 75 m²
29469. Sprzedam capital dom w centrum wsi Velikodolinskoe, 15 km od Odessy. Dom posiada trzy…
$47,500
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TekceTekce
Dom w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom
Wełykodołynśke, Ukraina
Powierzchnia 110 m²
15232 Nowo wybudowany dom na sprzedaż. Nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Dom to jedno…
$134,777
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Dom w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom
Wełykodołynśke, Ukraina
Powierzchnia 280 m²
10461. . . Oferujemy do sprzedaży 3 - x piętro domu na ulicy Szewczenko we wsi. Wielkie powi…
$95,000
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