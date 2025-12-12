Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Zeytinburnu
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Zeytinburnu, Turcja

1 obiekt total found
Mieszkanie 6 pokojów w Zeytinburnu, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Zeytinburnu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 319 m²
Piętro 4/16
Luksusowy, Umeblowany Apartament z 5 Sypialniami do Wynajęcia w Kompleksie Yedi Mavi w Stamb…
$10,621
za miesiąc
