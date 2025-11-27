Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Urla
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Urla, Turcja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 6 pokojów w Urla, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 494 m²
Liczba kondygnacji 2
New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey …
$2,15M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się