Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Tepebaşı
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Tepebasi, Turcja

nieruchomości komercyjne
6
Sklep Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Sklep 410 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 410 m²
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 410 m²
$15,84M
Zostaw prośbę
Sklep 175 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 175 m²
Tepebasi, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
$14,10M
Zostaw prośbę
Sklep 140 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 140 m²
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 140 m²
$2,06M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się