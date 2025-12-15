Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Sur
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Sur, Turcja

Willa Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Willa 8 pokojów w Sur, Turcja
Willa 8 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 900 m²
$31,69M
Zostaw prośbę
Willa 9 pokojów w Sur, Turcja
Willa 9 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 3
$33,44M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Sur, Turcja
Willa 7 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
$16,77M
Zostaw prośbę
Sky ApartmentsSky Apartments
Willa 11 pokojów w Sur, Turcja
Willa 11 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 11
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
$21,24M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się