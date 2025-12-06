Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Turcja
  3. Southeastern Anatolia Region
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Southeastern Anatolia Region, Turcja

Diyarbakir
54
Egil
47
Sur
4
4 obiekty total found
Willa 11 pokojów w Sur, Turcja
Willa 11 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 11
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
$21,09M
Willa 7 pokojów w Sur, Turcja
Willa 7 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
$16,64M
Willa 6 pokojów w Yenisehir, Turcja
Willa 6 pokojów
Yenisehir, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 3
$24,11M
Willa 9 pokojów w Sur, Turcja
Willa 9 pokojów
Sur, Turcja
Pokoje 9
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 3
$33,19M
