Domy z ogrodem na sprzedaż w Southeastern Anatolia Region, Turcja

Dom 5 pokojów w Buyukdere, Turcja
Dom 5 pokojów
Buyukdere, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 550 m²
W spokojnej i zielonej okolicy Sarıyera, jednej z najbardziej spokojnych dzielnic Istambułu,…
$5,45M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Tasyaka, Turcja
Dom 5 pokojów
Tasyaka, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Fethiye, historyczne miasto kurortu w renomowanym regionie Mugla, jest doskonałą mieszanką s…
$1,75M
Zostaw prośbę
