Wynajem długoterminowy will w Serik, Turcja

2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa z 4 Sypialniami do Wynajęcia w Kompleksie w Belek Położona w dzielnicy Se…
$1,412
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowana Willa do Wynajęcia w Pobliżu Plaży i Pola Golfowego w Belek Ta willa znajduje się…
$1,388
za miesiąc
Zostaw prośbę
