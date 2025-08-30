Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Şavşat
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Savsat, Turcja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Willa 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 384 m²
Piętro 1
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Stajesz się właścicielem ekskluzywnej willi klasy premierowe…
$971,915
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się