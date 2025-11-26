Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Turcja

2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 80 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 80 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/3
Nieruchomość Komercyjna w Strzeżonym Kompleksie przy Bulwarze Aspendos, Kızıltoprak Ta nieru…
$1,182
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 70 m² w Kepez, Turcja
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 6/9
Nowoczesne Biuro do Wynajęcia z Widokiem na Miasto w Kompleksie Axis Office, Kepez, Antalya …
$757
za miesiąc
Zostaw prośbę
