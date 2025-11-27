Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Odunpazarı
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Odunpazari, Turcja

nieruchomości komercyjne
4
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 60 m² w Odunpazari, Turcja
Pomieszczenie biurowe 60 m²
Odunpazari, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4
$2,63M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 125 m² w Odunpazari, Turcja
Pomieszczenie biurowe 125 m²
Odunpazari, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3
$4,57M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się