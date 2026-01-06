Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Odunpazarı
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Odunpazari, Turcja

nieruchomości komercyjne
7
sklepy
4
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 220 m² w Odunpazari, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 220 m²
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
$5,56M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się