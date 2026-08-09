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Mieszkania w górach na sprzedaż w Nilufer, Turcja

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7 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Kompleksie z Rozbudowanymi Udogodnieniami Społecznymi w Kayapa, Bursa Kayapa, …
$137,284
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1/5
Apartamenty z 2 Sypialniami w Kompleksie z Basenem, Odpowiednie do Inwestycji w Bursie Dziel…
$117,887
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Piętro 4/5
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Bursie Dzie…
$484,259
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Piętro 2/5
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Bursie Dzie…
$368,684
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Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/5
Apartamenty 1-Pokojowe w Przystępnych Cenach w Bursie Nilüfer Osiedle Kayapa w Nilüfer w Bur…
$73,834
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Piętro 4/9
Apartamenty w Bursie, Nilüfer w Prestiżowym Kompleksie Mieszkalnym Dzielnica Odunluk w Nilüf…
$383,827
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Kompleksie z Rozbudowanymi Udogodnieniami Społecznymi w Kayapa, Bursa Kayapa, …
$122,287
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