Anka Residence

W dzielnicy Okurjalar budowany jest 5-piętrowy kompleks mieszkalny na 20 mieszkań, który jest zamknięty z powodu zezwolenia na pobyt.

150 metrów do głównej drogi

Znajduje się 700 metrów od morza.

Infrastruktura – Łaźnia turecka, fitness, sauna, basen odkryty, kamellia

Cechy techniczne projektu

1 Wszystkie niezbędne prace budowlane zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego i przepisami obowiązującymi w momencie uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku zmian związanych z projektami i statusem zagospodarowania przestrzennego zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w projekcie.

2 Budynek zostanie zbudowany przy użyciu żelbetowego systemu ramowego i materiałów odpowiednich do odporności na trzęsienia ziemi.

3 apartamenty zostaną zbudowane przy użyciu starannie wyselekcjonowanych i certyfikowanych materiałów TSE.

4. W mieszkaniach zostaną określone trasy instalacji klimatyzatorów.

5. Windy będą miały wystarczającą pojemność, wyposażone w wentylację i domofon, zmontowane przy użyciu materiałów certyfikowanych przez CE i TSE zgodnie z projektem.

6. Podłogi z płytek ceramicznych lub granitowych w miejscach publicznych (wejście do budynku, klatki schodowe). Marmurowe pokrycie stopni.

7. Zgodnie z projektem fasada budynku zostanie częściowo wykończona kamieniem i pomalowana.

8. W każdym mieszkaniu będzie eyeliner do podłączania pralek i zmywarek.

9. W piwnicy budynku zostanie zorganizowana sala fitness, sauna i łaźnia turecka.

10. Centralna telewizja satelitarna zostanie zainstalowana w mieszkaniach

11. Oświetlenie na schodach i klatkach schodowych zostanie przywiązane do urządzeń czujnikowych reagujących na ruch.

12, Hydroizolacja ścian zostanie wykonana w piwnicy budynku

Funkcje apartamentu

1. Okna PCV z podwójnie izolowanymi oknami z podwójnymi szybami

2). Stalowe drzwi wejściowe. Drzwi wewnętrzne z powłoką PCV lub melaminy,

3). Laminowane podłogi i płytki ceramiczne certyfikowane przez TSE.

4. Schody i balustrady balkonowe będą aluminiowe. Dekoracyjne oszklenie zostanie umieszczone między balustradami balkonowymi.

5. Gniazda oświetleniowe, elektryczne, telewizyjne i telefoniczne certyfikowane przez TSE

Pokoje dzienne z kuchnią w amerykańskim planie

• Podłogi laminowane

• Ściany - Silikonowa farba na bazie wody na gipsie gipsowym, powłoka ceramiczna między blatami kuchennymi a wbudowanymi szafkami

• Sufity - Silikonowa farba z tworzywa sztucznego na bazie wody na gipsie, elementy dekoracyjne wykonane z płyt kartonowo-gipsowych

• Szafkowe meble kuchenne wykonane z płyty wiórowej

Rozpoczęto budowę 05.02.2023 Uruchomienie 01.12.2023