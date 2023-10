Novyy proekt vblizi novoy naberezhnoy v Gazipashe

Alanya, Turcja

od €145,000

Poddaj się: 2023

Wielki projekt mieszkaniowy w rejonie Oba ( Alanya ), który obejmuje najlepszy design i infrastrukturę zapewniającą jakość i komfort życia. Wyjątkowość projektu polega na tym, że znajduje się on w cichej, spokojnej okolicy Oba, 2,7 km od pięknych piaszczystych plaż, w otoczeniu przyrody. Oba są prestiżową dzielnicą miasta o niskim rozwoju europejskim, położoną najbliżej centrum Alanyi. Słynie również z liczby prywatnych szkół i szkół wyższych. Obszar szybko się rozwija i rozwija, a ceny nieruchomości szybko rosną. A teraz o projekcie mieszkaniowym. Kompleks składa się z trzech siedmiopiętrowych bloków o nietypowym kształcie i wyglądzie. Pomiędzy blokami znajduje się duży basen z parkiem wodnym. Bogata infrastruktura kompleksu sprawi, że relaks lub zakwaterowanie będą jak najbardziej komfortowe. Dla wygody mieszkańców tego projektu będzie transfer na plażę iz powrotem. Charakterystyczną cechą kompleksu mieszkalnego jest piękna przyroda, majestatyczne góry i rzeka Obachai. Ten projekt przedstawia: -Apartamenty 1 + 1 o powierzchni od 52,5 m2 do 59,5 m2 -Apartamenty 2 + 1 z basenami osobistymi od 146 m2 do 321 m2 -Apartamenty 2 + 1 dupleks od 113 m2 do 114 m2 -Apartamenty 3 + 1 dupleks od 170 m2 do 176 m2 -Apartamenty 4 + 1 dupleks 161 m2 Zakończenie planowane jest na lipiec 2023 r.