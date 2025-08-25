Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Mieszkania 250 m od Morza w Alanyi Antalya

Stylowe Mieszkania na Sprzedaż w Alanyi Mahmutlar, 250 m od Plaży

Mahmutlar to dzielnica położona we wschodniej części Alanyi, która dynamicznie się rozwija z każdym rokiem. Przyciąga uwagę zarówno lokalnych, jak i zagranicznych turystów dzięki czystej plaży, długim ścieżkom spacerowym, restauracjom, centrom handlowym i tętniącym życiem ulicom. Region ten, chętnie wybierany również przez inwestorów nieruchomości, oferuje komfortowe warunki do życia zarówno latem, jak i zimą.

Mieszkania na sprzedaż w Alanyi, Antalya, znajdują się 270 m od plaży, 350 m od marketu, apteki, ośrodka zdrowia, placówek oświatowych, 13 km od centrum Alanyi oraz 25 km od lotniska Gazipaşa.

Projekt zlokalizowany na działce o powierzchni 976 m² składa się z jednego bloku i łącznie 28 mieszkań. W kompleksie znajdują się: kryty i odkryty basen, sauna, centrum fitness, pokój rozrywki oraz strefa grillowa.

W projekcie, w którym priorytetem jest komfort, znajdują się m.in.: blaty kuchenne z granitu, zmywalne farby ścienne, okna PVC, system izolacji cieplnej i akustycznej ścian, a także szafki kuchenne z MDF.

AYT-04524