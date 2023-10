ZhK ryadom s pristanyu Stambula rayon Beylikdyuzyu

Karakocali, Turcja

od €114,000

Apartamenty z wygodnymi układami apartamentów, a także z oddzielną kuchnią w nowym luksusowym kompleksie Novita Konaklari w spokojnej okolicy Oba. Kompleks z pełną infrastrukturą do komfortowych wakacji. Świetna opcja na inwestycje. Oba znajduje się zaledwie 5 km od centrum Alanyi, zieleni dla miłośników ciszy z wieloma parkami miejskimi i dużymi ulicami. W dzielnicy znajduje się słynny hipermarket Metro, hipermarket ze wszystkim dla domowych koktas i innych sklepów spożywczych, a także nowy szpital państwowy i stomatologia państwowa. Transport jest rozwinięty, przystanki autobusowe znajdują się w odległości spaceru, można szybko dotrzeć do dowolnego obszaru Alanyi. Kompleks składa się z 7 pięciopiętrowych bloków wokół dużego odkrytego basenu z leżakami. Na terenie pięknego zielonego ogrodu. Kompleks posiada rozwiniętą infrastrukturę, podgrzewany basen zimowy, saunę i łaźnię parową, siłownię z profesjonalnym wyposażeniem, część wypoczynkową z telewizorami i salę konferencyjną. Na terytorium - plac zabaw i miejsce do grillowania. Kompleks jest wyposażony w generator elektryczny, w przypadku wyłączenia zasilania, bezprzewodowy Internet, system satelitarny i domofon. Kompleks jest strzeżony 7/24 godzin. 1 + 1 64 m2 2 + 1 97 m2 3 + 1 z oddzielną kuchnią o powierzchni 157 m2 3 + 1 z oddzielną kuchnią 160 m2 2 + 1 penthouse 120m2 3 + 1 penthouse 183 m2 4 + 1 penthouse 225 m2 Wszystkie apartamenty są sprzedawane ze stalowymi drzwiami wejściowymi, w pełni wykończonymi, płytkami podłogowymi lub / i parkietem, ukrytymi światłami we wszystkich pokojach, wbudowana kuchnia, kuchenka elektryczna, piekarnik, krany w kuchni i łazience, okna z podwójnymi szybami. Świetna opcja na płatności inwestycyjne i ratalne za okres budowy kompleksu. Rozpoczęcie budowy: 30.03.2017 Zakończenie budowy: 30.03.2019 otwarty basen dla dzieci basen basen basenowyquaparkjacuzzipool bargymsaunasteam pokoje prysznice i toalety sala konferencyjna sala telewizyjna pokój gra ogród plac zabaw system satelitarny Internetintercomeratorbarbecue area 24-godzinny parking bezpieczeństwa.