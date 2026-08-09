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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Mersin, Turcja

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Erdemli
5
Akdeniz
4
Kawalerka Usuwać
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4 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Akdeniz, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Akdeniz, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 13
Комплекс состоит иВ 1 блока на 13 ътажей, 300 В до моря Турция, МерсинОкончание строительств…
$38,405
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Kawalerka 1 pokój w Akdeniz, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Akdeniz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
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Kawalerka 1 pokój w Elvanli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/9
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinKompleks składa się z 2 bloków na 9 piętrachZemin kat + 8 pięt…
$42,931
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Erdemli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 8
$41,719
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Parametry nieruchomości w Mersin, Turcja

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