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Wynajem długoterminowy sklepów w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
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4 obiekty total found
Sklep 1 085 m² w Aksu, Turcja
Sklep 1 085 m²
Aksu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 1 085 m²
Piętro 1/3
Przestronny Sklep do Wynajęcia w Antalyi, Altıntaş Viva Defne Sklep znajduje się w kompleksi…
$8,273
za miesiąc
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Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach w Oba, Turcja
Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach
Oba, Turcja
Powierzchnia 135 m²
Skorzystaj z tej doskonałej okazji, aby wynająć sklep handlowy w Alanya, Saray, idealnie poł…
Cena na zgłoszenie
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Sklep 220 m² w Aksu, Turcja
Sklep 220 m²
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Piętro 1/3
Sklep na Wynajem w Antalyi Altıntaş Viva Defne Zlokalizowany w dzielnicy Altıntaş, kompleks …
$2,303
za miesiąc
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Mazur EstateMazur Estate
Sklep 900 m² w Kestel, Turcja
Sklep 900 m²
Kestel, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 900 m²
Przestronny Lokal Komercyjny z Widokiem na Morze na Wynajem w Alanyi Kestel Kestel to jedna …
$4,607
za miesiąc
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